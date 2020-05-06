شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الصعود قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال نيسان/أبريل ، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 100.20 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.80 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.75 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 03% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد القوية من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 98.57 نقطة.

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وبخلاف عمليات التعافي ، تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بسبب تنامي التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول التسبب فى جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى توالي التوقعات القاتمة عن الاقتصادات العالمية.

توقعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء انكماش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل قياسي بنحو 7.7% فى عام 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 ، وقالت أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال نيسان/ابريل ، والتي توضح مدي تدهور سوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع فقد 20.5 مليون وظيفة جديدة خلال نيسان/أبريل بالمقارنة مع فقد 27 ألف وظيفة فى آذار/مارس.