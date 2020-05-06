شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل تخفيف القيود ضد فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، بعد إعلان المزيد من الدول فى أوروبا تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 2.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد نتائج أعمال إيجابية وصعود أسعار النفط.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع التأمين ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل صعود معظم أسهم شركات التأمين الكبرى.

أعلنت المزيد من دول الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم صعود قوي لأسهم شركات الرعاية الصحية وقفزة في أسعار النفط .

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.4% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.1% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.