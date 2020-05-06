شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماش قياسي فى 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء انكماش قياسي فى اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا ،وسيتبدد التضخم فى أوروبا تقريبا.

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توقعت المفوضية انكماشا بمعدل 7.7% فى عام 2020 ،على أن يعود الاقتصاد للنمو بمعدل 6.3% فى عام 2021 ،وبالنسبة للتضخم أوضحت التوقعات معدل 0.2% فى 2020 ،ومعدل 1.2% فى عام 2021.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية " باولو جنتيلوني" أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.