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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماش قياسي فى 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء انكماش قياسي فى اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا ،وسيتبدد التضخم فى أوروبا تقريبا.
توقعت المفوضية انكماشا بمعدل 7.7% فى عام 2020 ،على أن يعود الاقتصاد للنمو بمعدل 6.3% فى عام 2021 ،وبالنسبة للتضخم أوضحت التوقعات معدل 0.2% فى 2020 ،ومعدل 1.2% فى عام 2021.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية " باولو جنتيلوني" أن أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.
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