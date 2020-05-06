شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، مع تحرك بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,699.32$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,705.16$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,707.86$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل التمسك بالتداول أعلى مستويات 1,700$ للأونصة.

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بدأت فعليا بعض الدول فى أسيا وأوروبا بجانب الولايات المتحدة تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،وإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا ، الأمر الذي يدعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، ويقلل من عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع توالي البيانات التي تؤشر على أن الاقتصاد العالمي بصدد تسجيل ركود خلال النصف الأول من هذا العام ، بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 4.68 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1076.39 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.