التوترات بين الصين وأمريكا بسبب كورونا ترفع أسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها التاريخي في الأسواق المصرية، الأربعاء، حيث زادت بمقدار 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات الثلاثاء.
وكانت أسعار الذهب قد إلى مستويات تاريخية مؤخرا، حيث سجل عيار 21، 754 جنيها، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وبحسب وكالة رويترز، ارتفع سعر خام الذهب عالمياً فوق 1700 دولار للأوقية، بسبب تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 639.40 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 746 نيهات للجرام
عيار 24 بـ 746 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5968 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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