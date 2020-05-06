شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "نادك" تُقر زيادة رأسمالها وتوزيع أسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، المُوافقة على مُقترح زيادة رأس المال بنسبة 20%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن زيادة رأس المال ستكون بقيمة 169.4 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، ليرتفع من 847 مليون ريال إلى 1.016 مليار ريال.

وبحسب البيان، سيتم توزيع 16.940 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم لكل 5 أسهم مملوكة، علماً بأن هدف الشركة من الزيادة هو ملائمة رأسمالها مع حجم أصولها ودعم استثماراتها المستقبلية.

Advertisements

ووافقت الجمعية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ وقدره 1.560 مليون ريال بواقع 250 ألف ريال لستة أعضاء و60 ألف ريال لعضو واحد.

وكانت نادك قد حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.35٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة حجم المبيعات والإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.