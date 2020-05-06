شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة للإنشاء" تتسلم الشريحة الثانية من تسهيلات بنك البلا بقيمة 50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن استلام الشريحة الثانية من التسهيلات الائتمانية من بنك البلاد، بقيمة 50 مليون ريال بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن استلام الشريحة الأخيرة من هذا القرض.
يُذكر أن مكة وقعت، في نوفمبر الماضي، اتفاقية إطار عام مع بنك البلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 450 مليون ريال (متوافقة مع الشريعة الاسىلامية)، وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة الشركة رقم 198.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 236 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ، مقابل أرباح بلغت 283 مليون ريال في العام المنتهي في 29/4/1440 هـ.
وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 1441 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنبة بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام السابق.
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