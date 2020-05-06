شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سدافكو تُوصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 32.5 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.
وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، على أن يتمتحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2019، بقيمة 81.250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.
يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 265.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية. وذلك من خلال زيادة صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% والايسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم بنسبة 6%، مما ساهم في زيادة النسبة الكلية بحوالي 12%، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات.
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