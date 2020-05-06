شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح أسواق العثيم 46% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 45.7% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 99.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 68.3 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 110.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 76.9 مليون ريال خلال العام السابق.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 21.44% مدفوعاً بزيادة إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى دخول أول اسبوع من شهر شعبان (موسم رمضان) في الربع الأول من العام الحالي، بخلاف العام الماضي حيث وقع موسم رمضان بالكامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى وقف خسائر النشاط الزراعي.
وارتفعت الإيرادات إلى 2.4 مليار ريال خلال العام الماضي، مُقابل إيرادات بلغت 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 344.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 302.6 مليون ريال في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.
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