شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لإعادة التمويل تتوقع تباطؤاً مؤقتا بسوق الرهون على مدار الشهور المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي، تباطؤاً مؤقتاً في سوق الرهون على مدار الشهور القليلة المقبلة، إذ يضر فيروس كورونا المستجد بالطلب على الإسكان، بحسب وكالة "رويترز".

وتشتري الشركة محافظ قروض إسكان من شركات الرهن العقاري والبنوك لدعم سوق الرهن الثانوية التي ساعدت في خدمة زيادة الطلب على الإسكان بين شباب المملكة في السنوات الأخيرة. كما أنها تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق قروض الإسكان الأولية بالسعودية، والتي تأمل السلطات في زيادتها إلى 500 مليار ريال في 2020 و800 مليار ريال بحلول 2028.

وأطلقت الشركة نهاية الشهر الماضي برنامجا لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، ليشمل تأجيل الأقساط دون تكلفة لمدة 90 يوماً.