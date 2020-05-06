شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سفن" الكويتية تبحث توزيع 30 فلساً للسهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنعقد الجمعية العمومية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، المدرجة ببورصة الكويت، يوم 9 يونيو القادم لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بقيمة إجمالية 5.4 مليون دينار، بواقع 30 فلساً للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن التوزيعات المقترحة ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تاريخ الاستحقاق في 5 يوليو 2020، ويبدأ توزيعها بتاريخ 8 من ذات الشهر.
وستناقش العمومية القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة بالعام الماضي.
وتنظر العمومية في إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
وارتفعت أرباح "سفن" خلال عام 2019 بنسبة 16.4% إلى 11.22 مليون دينار، مقابل أرباح 9.64 مليون دينار بالعام السابق له. وزادت موجودات الشركة بنسبة 4.6% إلى 189.14 مليون دينار، مقارنة بـ180.7 مليون دينار في عام 2018
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