شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلي عن ذروة 4 أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال السبعة أيام الأخيرة ، ليتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بعد ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويكبح الخسارة آمال تحسن الطلب العالمي على النفط تدريجيا ، مع إقبال بعض الدول على تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.5% إلى مستوي 26.08$ ،من مستوى الافتتاح عند 27.58$، و سجل أعلى مستوي عند 27.95$ الأعلى منذ 9 نيسان/أبريل الماضي ،وانخفض خام برنت بنسبة 4.7% إلى مستوي 30.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 32.12$ ، وسجل أعلى مستوي عند 32.21$ الأعلى منذ 14 نيسان/أبريل.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 15% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 14% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو،فى سادس زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 7 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 517 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 14 تموز/يوليو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 8.5 مليون برميل ، فى الزيادة الخامسة عشر أسبوعيا على التوالي.

بدأت العديد من الدول فى أسيا وأوروبا منها الهند وتايلاند وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى الولايات المتحدة فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ،بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل فى مواقع البناء وفتح أبواب الحدائق والمكتبات.

ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.