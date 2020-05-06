شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل تقرير التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعدما أعطت المحكمة الدستورية الألمانية البنك المركزي الأوروبي مهلة ثلاثة أشهر لتبرير عمليات شراء السندات الحكومية ، يأتي هذا قبيل صدور تقرير التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ،والذي يتضمن توقعات النمو والتضخم لعامي 2020 و 2021 ،والتي سوف توضح مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية فى دول منطقة اليورو.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.0791$ الأدنى منذ 24 نيسان/أبريل الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0838 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0845$

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1017$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

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وضغط على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أيضا قرار المحكمة الدستورية الألمانية حول مشتريات السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

أعلنت المحكمة يوم الثلاثاء إن مشتريات السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي تنتهك القانون جزئيا ،وأن الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني أخفقا فى اتخاذ خطوات للطعن فى تلك الخطوة.

وأعطت الدستورية الألمانية مهلة ثلاثة أشهر للبنك المركزي الأوروبي من أجل تبرير عمليات شراء السندات الحكومية فى إطار برنامج التحفيز النقدي أو فقدان مشاركة البنك المركزي الألماني فى تنفيذ خطط تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة من جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ، والذي يتضمن توقعات النمو والتضخم لعامي 2020 و 2021.

حيث من المنتظر أن توضح تلك التوقعات مدي تأثير جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية فى دول منطقة اليورو ، وهل بالفعل الاقتصاد الأوروبي فى طريقه لتسجيل ركود خلال هذا العام ، بوتيرة أسوأ من تلك التي حدثت أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عامي 2008 و 2009.