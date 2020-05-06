شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستعد لكسر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل – 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر تلقيه للضغط السلبي من ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.18% بما يعادل -0.27 نقطة ليستقر عند سعر 22.66 دولار، ليستعد السهم بهذا الانخفاض بكسر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 24.24، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 21.10.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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