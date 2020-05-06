الاقتصاد

على بابا يعاني من الضغوط السلبية بالرغم من ارتفاعه – تحليل – 06-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم شركة على بابا (BABA) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.02% بما يعادل 3.87 نقطة ليستقر عند سعر 195.02 دولار، كما يتأثر السهم أيضاً بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ليزيد من الضغوط السلبية عليه. 

 

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 119.35، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 89.25.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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