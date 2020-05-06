شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يتحرك بنطاق تركيبة فنية سلبية – تحليل – 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 4.11% بما يعادل 0.99 نقطة ليستقر على سعر 25.06 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ونلاحظ وسط ذلك تكون تركيبة فنية سلبية على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل ولكن ما يزال السهم يتحرك بنطاقة حتى تلك اللحظة. Advertisements لذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.53، ليستهدف أولى مستويات الدعم 21.38. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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