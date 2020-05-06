شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تيسلا (TSLA) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.92% بما يعادل 7.02 نقطة ليستقر عند سعر 768.21 دولار، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 803.38، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 803.38، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 943.87.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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