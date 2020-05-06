شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس بين المطرقة والسندان – تحليل – 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ستاربكس (SBUX) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 75.08، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً بعضاً من مكاسبه، ولكنه نجح في الإغلاق على مكاسب بلغت نسبتها 1.40% بما يعادل 1.01 نقطة ليستقر السهم عند سعر 72.90 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ولكنه يظل يتحرك بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 74.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 79.36.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه