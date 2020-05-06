شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.46% فى مستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.46% خاسراً 9.03 نقطة ليصل إلى مستوى 1922.63 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 32.4 مليون سهم محققة ما قيمته 34.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 725 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.25%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.23%.

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وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 10.52%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.11%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم مليون ورقة بقيمة 8.8 مليون درهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة بورصة دبى إيقاف التداول على أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، بدءا من الساعة 1 ظهرا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.

فيما أعلنت بورصة دبى أن اليوم الأربعاء هو آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح النقدية لشركة أمانات القابضة.