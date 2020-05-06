شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقود تحالفا يضم أربعة بنوك لتوفير تمويل مشترك لصالح (ميداليك) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التسهيل ووكيل الضمان، تحالفا مصرفيا مع بنك كريدي اجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك الحسابات، وبمشاركة كل من بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك قناة السويس، لإتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة ثلاثين مليون يورو لصالح شركة ميدور للكهرباء (ميداليك).

وعقب توقيع عقد القرض صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أن التعاقد يأتي في ضوء استراتيجيات البنوك المشاركة التي يتم انتهاجها لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة بالعملات المحلية والاجنبية لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات، كما يأتي ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلي المصري ودوره الرائد في المشاركة الفعالة في تلك المشروعات ذات البعد القومي التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتأكيداً لدوره كواحد من البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وأشار إلى قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع الطاقة والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، كما أشاد عكاشه بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنكين المشاركين والشركة وكذا بفريق العمل المحترف من العاملين في القطاعات المعنية بالبنكين الذين كان لهم دورا فعالا في توقيع هذا التمويل في مختلف مراحله

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وأضاف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ان حصة البنك الأهلي المصري بلغت 12 مليون يورو، كما بلغت حصة بنك كريدي اجريكول 12 مليون يورو، فيما بلغت حصة مشاركة كلا من بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي 3 مليون يورو لكل منهما، مشيرا الى ان المدة الكلية للتمويل تصل الى 9 سنوات تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للسحب، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء في سداد التمويل خلال 7 سنوات

وأكد على أن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال التمويل على تعزيز قدرات الشركة على استيعاب توسعات معامل تكرير البترول لشركة ميدور حيث تعد (ميداليك) اول شركة تقوم بإنشاء اول محطة كهربائية يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية وبما يتفق مع خطط البنك التي تعمل بقوة في اتجاه تعزيز تمويل مشروعات الطاقة وتذليل العقبات أمامها كأحد القطاعات الحيوية التي تحظى بثقة المؤسسات المحلية والدولية وبما يتفق مع استراتيجيات الحكومة المصرية

ومن جانبه أضاف شريف رياض رئيس مجموعة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري على ان القرض يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أعمال التوسعات بمحطة الكهرباء المملوكة لشركة ميدور من خلال إتاحة توربينة غازية جديدة بقدرة 50 ميجاوات ومستلزماتها التي تعمل على رفع كفاءة التوربينات القائمة للوصول الى الطاقة الإنتاجية المطلوبة للمحطة لإمداد توسعات معامل تكرير البترول لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالطاقة الكهربائية اللازمة للإنتاج ، حيث تعد شركة "ميدالك" هي المسئولة عن امداد شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل معاملها لتكرير البترول واستخراج مشتقاته المختلفة للوفاء بالجانب الأكبر من احتياجات البلاد من المواد البترولية والتي سبق للبنك الاهلي المصري القيام بدور المستشار المالي للشركة لتوفير التمويل اللازم، حيث تمتلك الشركة محطة لإنتاج الكهرباء تتكون من ثلاث توربينات تبلغ الطاقة القصوى لها 183 ميجا وات.