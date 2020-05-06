شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.41% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحا 27.29 نقطة ليصل إلى مستوى 6737.80 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.29% رابحا 20.68 نقطة ليصل إلى مستوى 7123.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 104.2 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفع 122 سهما، فيما تراجع 49 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.04%، فقطاع الأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاعة الخدمات الاستهلاكية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.11%.

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وجاء سهم "حلوانى إخوان"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 6.80%، ثم سهم "نادك" بنسبة 6.13%، ثم سهم "باتك" بنسبة 6.08%، فيما جاء سهم "الحكير" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.41%، ثم سهم "الدرع العربى" بنسبة 2.63%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 2.55%.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن النتائج الأولية للربع الأول من عام 2020، وبلغت حجم المبيعات 2.4 مليار ريال مقابل 1.95 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنسبة نمو 21.4%، وبلغ 99.6 مليون ريال مقابل 68.3 مليون ريال بنسبة نمو 45%.

وأرجعت الشركة، سبب نمو المبيعات بنسبة 21.44% مدفوعاً بزيادة إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية والتموينية تحسباً للاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى دخول أول أسبوع من شهر شعبان (موسم رمضان) في الربع الأول من العام الحالي، بخلاف العام الماضي حيث وقع موسم رمضان بالكامل في الربع الثاني، بالإضافة إلى وقف خسائر النشاط الزراعي.