شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10232 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1559 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11839 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3920 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 1188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1113 نقطة.

وفى سياق متصل، سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 1300 سهم، 48 سهم، 8648 سهم، 632 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 408 ألف سهم.

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واشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، مؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 30.7 ألف سهم، 439.1 ألف سهم، 250 ألف سهم، 340 سهم، 740 سهم، 11.8 ألف سهم، كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 19.9 ألف سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 5 آلاف سهم.

وفى سياق آخر، قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم جلاكسو سميثكلاين، الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، الأهلى للتنمية والاستثمار، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المنصورة للدواجن.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، الموافقة على شطب قيد شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية، من سجل العضوية بالبورصة المصرية، إعمالا لحكم البند رقم 2 من المادة رقم 8 من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5 لسنة 2020 الصادر بإلغاء الترخيص.