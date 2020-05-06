شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% خاسراً 16.13 نقطة ليصل إلى مستوى 8785.27 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنقل.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 145.9 مليون سهم بقيمة 150.3 مليون ريال عبر تنفيذ 3787 صفقة، وتراجع 22 سهما، فيما ارتفع 17 سهما، واستقر سهمين.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والنقل ببورصة قطر بنسبة 0.68%، 0.35%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة QNB، عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 5 سنوات.

ويعد الإصدار جزءاً من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

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وحظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه Barclays Bank PLC و Credit Agricole CIB و ING وMizuho و QNB Capital و Standard Chartered Bank (كمدراء رئيسيين مشتركين) باهتمام كبير من المستثمرين على المستوى الدولي.

يذكر أنّ مواعيد الدوام الرسمي لبورصة قطر خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاًً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وفترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

وكانت بورصة قطر، قد أفصحت (46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57مليار ريال قطري مقابل 40.82 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2018، منخفضة بنسبة 5.53%.

أما فيما يخص شركة بلدنا فسيكون إفصاحها المالي بالتزامن مع نتائج الربع الأول لعام 2020.