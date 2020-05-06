شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين فى مستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسراً 1.49 نقطة ليصل إلى مستوى 1296.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات. Advertisements وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بمستهل التعاملات 311.5 ألف سهم بقيمة 39.4 ألف درهم. وتراجع قطاعى البنوك التجارية والاستثمار ببورصة البحرين بنسبة 8.98% و0.44% على التوالى، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.81%، ومصرف السلام البحرين بنسبة 3.23%، ومجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.66%.

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