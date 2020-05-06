شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مع تغلب مخاوف ضعف الطلب على خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الأربعاء، بعدما زادت بحوالى الضعف على مدار خمسة أيام، حيث طغت المخاوف بشأن عدم استعادة معدلات الطلب على الخام تعافيها سريعا حتى مع قرارات تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد، على تفاؤل المستثمرين حيال التخفضيات الكبيرة التي يقرها المنتجون تزامنا مع بداية الشهر الجارى بهدف تخفيف تكدس المعروض من الخام.

حيث هبطت سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 30.74 دولار للبرميل، بعدما تجاوز سعرها عند تسوية أمس مستوى 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.14% إلى مستوى 24.28 دولار للبرميل، بعدما أنهت تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياتها فى حوالى شهر.



وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أنه رغم تنامي احتمالات بأن الأسوأ لأسواق النفط قد ولى بالفعل، إلا أن هناك اعتقادا لدى كثير من المحللين بأن معدلات الطلب على الخام لن تستعيد مستويات ما قبل اندلاع أزمة (كورونا) قبل عام على الأقل، كما لا يمكن الاستهانة بمخاوف اندلاع موجة ثانية أكثر شراسة من المرض بالتزامن مع توجه دول العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق المتبعة، إلى جانب مخاوف بشأن تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بمعاقبة الصين تجاريا عبر زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، بسبب ما وصفه بتكتم بكين على ظهور فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بصعوبة بين البلدين ذا أولوية ثانوية بالنسبة لأزمة تفشي كورونا .

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي مساء الثلاثاء ارتفاع المخزونات بمقدار 8.44 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، فيما يعد أقل زيادة في المخزون الأمريكي منذ الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل ، في حال أكدته بيانات وكالة الطاقة الأمريكية المرتقب صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبدأ تحالف أوبك + ،الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.

