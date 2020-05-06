شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر نفط خام “برنت” يرتفع بنسبة 0.26% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:12 صباحًا, 6 مايو 2020 م المناطق _ لندن ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.08 سنتًا، ما نسبته 0.26 في المئة، ليصل سعره إلى 31.05 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41 في المئة، ما يعادل 0.10 سنتًا، ليستقر عند 24.46 دولارًا أمريكيًا.

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