أسهم أوروبا تستقر بفعل نتائج أرباح متفاوتة وتوتر أمريكى صينى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء، حيث عززت مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الشكوك بشأن انتعاش اقتصادي سريع على الرغم من تخفيف العديد من الدول إجراءات العزل العام.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حيث فاق تأثير خسائر في قطاع النفط والغاز بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة مكاسب أسهم الرعاية الصحية.

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كما ظلت المعنويات العالمية هشة أيضا حيث هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين مجددا وحثها على التحلي بالشفافية فيما يتعلق بمنشأ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي يوم مزدحم بنتائج الأعمال، أعلن بنك أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، أنه تكبد خسائر بلغت 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد شطب قروض تحسبا للضرر الناجم عن جائحة كورونا. وتراجعت أسهم البنك بنحو واحد بالمئة. وهوى سهم الخطوط الجوية النرويجية 12 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستبيع أسهما جديدة بخصم 79 بالمئة عن أحدث سعر للتداول حيث تسعى لتعزيز رأسمالها لتصبح مؤهلة لحزمة مساعدات من الحكومة. واستقرت أسهم قطاع الرعاية الصحية بدعم من صعود سهم نوفو نورديسك الدنمركية 2.1 بالمئة فيما ارتفع سهم فريزينيوس ميديكال كير الألمانية 2.9 بالمئة بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول.