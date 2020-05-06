انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم آمال تعافى الاقتصاد العالمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم آمال بشأن استعادة الاقتصاد العالمى تعافيه بالتزامن مع توجه دول العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبدء تشغيل اقتصاداتها بشكل تدريجى تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

في الصين، صعد مؤشر "شنجهاي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2878 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانج سينج لإقليم هونج كونج نحو 1.36% عند مستوى 241931 نقطة، وسجل مؤشر بورصة سنغافورة صعودا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2599 نقطة، كما صعد مؤشر "سينكس" الهندي بنسبة 1.28% مسجلا 31844 نقطة.

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ويشعر كثير من المستثمرين بتفاؤل حيال خطط الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق دام قرابة شهرين مما قد يمهد الطريق أمام استعادة الاقتصاد العالمي المنكوب تعافيه ونفض غبار خسائر كورونا الفادحة التي هوت بأغلب قطاعاته خلال الربع الأول من العام.

وبدأت دول عدة حول العالم من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية منذ يوم الاثنين الماضي تخفيف القيود على الحياة العامة، بما في ذلك تسيير رحلات طيران داخلية واستئناف العمل بالمدارس وفتح بعض المراكز التجارية، في محاولة للمحافظة على التوازن بين إنقاذ الاقتصاد الذي ظل قيد الوفاة الإكلينكية منذ بدء تفشي وباء كورونا والحرص في الوقت ذاته على عدم حدوث انتكاسة أو اندلاع موجة ثانية للفيروس.