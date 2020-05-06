شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق مصر السيادى" و"كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس" يطلقان صندوقا للاستثمار بالرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق مصر السيادي وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، ومقرها نيويورك، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم (MOU) تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.

يبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف الى تعظيم قيمة الاصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات اجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع اخرى ضخمة.

ويهدف صندوق مصر السيادي من خلال الصندوق الجديد الى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، مستغلة بذلك موقع مصر الفريد والانخفاض النسبي لتكاليف الإنتاج والخدمات الصحية بمصر لتصديرها الى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن الاستثمار في الرعاية الصحية هو من أولويات الحكومة المصرية في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو جزء رئيسى من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة أن التركيز على القطاع الصحي يرتبط ببرنامج عمل الحكومة في إطار بناء الإنسان المصري عبر تطبيق نظام صحى متكامل قادر على تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل المواطنين.

وأضافت هالى السعيد أن إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتنوعة؛ يعكس دور صندوق مصر السيادي في الإسراع في جذب الاستثمارات إلى أصول الدولة بهدف تعظيم قيمتها، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.

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وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: " لقد بدأ صندوق مصر السيادي وشركة كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس كأحد شركاء الاستثمار في مجال الصحة عملية تأسيس شركة إدارة مشتركة لجذب وإدارة الاستثمارات، في صندوق للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية والأدوية، يهدف لتعظيم قيمة أصول الدولة والقطاع الخاص على المدى الطويل، ونحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع للاستفادة من خبرة كونكورد الواسعة في مجال إدارة مشروعات الرعاية الصحية".

وأضاف سليمان:" دور صندوق مصر السيادي بالغ الأهمية في جذب الاستثمارات إلى تلك الأصول خاصة مع وجود حاجة متزايدة للاستثمار في تحديث وتوسيع مرافق الرعاية الصحية، ومع استمرار تفشى وباء COVID-19 حول العالم وتزايد أثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، فإنه من الضروري بالنسبة لنا أن نكون جاهزين وأن نخلق حلولاً من شأنها أن تقلل الضغط الذي سببه الفيروس على أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم".

وأكد سليمان أن كلاً من قطاعي الرعاية الصحية والأدوية كانا على رأس قائمة أولويات الصندوق، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يتوج جهودنا الجماعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى تلك المجالات.

وقال محمد صالح يونس، رئيس مجموعة كونكورد: " تود مجموعة كونكورد أن تشكر معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، والسيد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على اختيارنا كشريك في إنشاء هذا الصندوق، ونحن نؤمن أنه مع فريق الإدارة القوي للصندوق السيادي بجانب الدعم الحكومي الكبير وفريق الإدارة المحترف في كونكورد وخبرته الطويلة في هذا المجال فإننا سوف نصل إلى اهدافنا الطموحة".

وأضاف يونس: "يوجد طلب مستمر على هذه الصناعة التي تشمل منتجي الأدوية ومقدمي الخدمات التشخيصية مثل معامل التحاليل ومراكز الاشعة وخدمات التمريض والمستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق الصحية المتخصصة، والتي تشهد معدل نمو سنوي مرتفع".

وأكد يونس أن مدير الصندوق سيقوم باختيار الاستثمارات الواعدة من الدولة والقطاع الخاص لخلق استثمارات متنوعة في قطاع الرعاية الصحية بهدف تعظيم قيمتها على مدى فترة الاستثمار، مشيرا إلى الفرص الهائلة للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام موارد السوق الكبيرة والمتنامية في مصر والتى تمنح للصندوق فرصة فريدة."