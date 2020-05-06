شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها العقار.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% رابحاً 10.860 نقطة ليصل إلى مستوى 4906.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 10.610 نقطة ليصل إلى مستوى 5280.63 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.38% رابحاً 15.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4164.91 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.44%، رابحاً 17.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4074.10 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 28.3 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار كويتى عبر 1582 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.97%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 9.56%، ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 6%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.18%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 2.83%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الإثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

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رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

ثامنا: شركات موقوفة بسبب عدم ورود البيانات المالية:

شركة المعدات القابضة.