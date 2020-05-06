شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الرياضى بمصر.. تغطيات ضد الشغب.. والإصابة داخل الملعب خارج النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الأهمية التى توليها الدولة للرياضة بجميع هيئاتها من اتحادات وأنشطة متنوعة، وآخرها منح تراخيص شركات للخدمات الرياضية، إلا أن تأمين اللاعب ضد أى مخاطر يمكن أن يتعرض لها أثناء ممارسته للعبة مازال على المحك، فى ظل عدم وجود أى تغطية تأمينية ضد خطر الإصابة داخل الملعب، كما يحدث فى الخارج، وعدم ذكرها فى نص القانون الجديد، كما لا تتضمن لائحة شئون اللاعبين بالاتحادات الرياضية المصرية أى إشارة لبند التأمين على اللاعبين، باستثناء اتحاد الكرة الذى يقر التأمين لكن خارج الملعب فيما يتعلق بالحوادث الشخصية.

وتنص المادة 82 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على "تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية".

والهدف من هذه الوثيقة هو تأمین الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ضد أخطار الحریق والسطو وشغب الملاعب أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة، ویجوز امتداد التغطیة التأمینیة فى غیر أوقات ممارسة الأنشطة الریاضیة نظیر قسط إضافى.

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كما یغطى هذا التأمین جمیع العاملین بالنوادى والمنشآت الریاضیة واللاعبین فى مختلف الأنشطة الریاضیة "باستثناء إصابات الملاعب للاعبین المحترفین"، ضد الحوادث الشخصیة التى ینتج عنها وفاة بحادث أو عجز كلى أو جزئى مستدیم أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة الخاضعة للتأمین، وتمتد هذه التغطیة لتشمل هؤلاء الأشخاص أثناء السفر للخارج بغرض ممارسة النشاط الریاضى الرسمى.

بالإضافة إلى تغطية المسئولیة المدنیة القانونیة للمؤمن له والتى قد یتعرض لها بسبب الأضرار المادیة والجسمانیة التى قد تلحق بالغیر بسبب شغب الملاعب الذى قد یحدث أثناء ممارسة الأنشطة الریاضیة داخل نطاق النوادى والمنشآت الریاضیة ولیس خارجها، فيما لا يغطى هذا التأمين فقد الأرباح أو خسائر أو أضرار غیر مباشرة أیاً كان نوعها، الخسارة أو الأضرار التبعیة الناشئة عن التوقف الكلى أو الجزئى للنشاط.

كما ورد بتقرير للاتحاد المصرى للتأمين أنه تم إعداد التغطيات الخاصة بالمنشآت والنوادى الرياضية، وذلك من اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن الغرض من هذا التأمين هو تأمين الممتلكات الموجودة داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية ضد أخطار الحريق والسطو وشغب الملاعب، وتقتصر التغطية التأمينية بالنسبة لشغب الملاعب على أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية أو حدثاً رياضياً، أما بالنسبة لتأمين الحريق والسطو فتسرى التغطية التأمينية خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة سواء أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أوفى غير أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضح التقرير أن هذا النوع من التأمين يغطى هذا التأمين جميع العاملين بالنوادى والمنشآت الرياضية والأعضاء واللاعبين والحكام فى مختلف الأنشطة الرياضية، ضد الحوادث الشخصية التى ينتج عنها وفاة بحادث أو عجز كلى أو جزئى مستديم أثناء وبسبب ممارسة الأنشطة الرياضية داخل نطاق النوادى والمنشآت الرياضية الخاضعة للتأمين.