اليورو مقابل الين يحقق الهدف- تحليل - 6-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج العزم السلبي الإضافي والناتج عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, لنلاحظ استئنافه للهجوم السلبي وتسجيله للهدف المستقر عند 115.10, مواجهة السعر حاليا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي تدعونا لمراقبة تصرف السعر وانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
ففي حال استمرار الضغوط السلبية وتسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك يؤكد استعداده لاستئناف الهجوم السلبي وليستهدف بذلك مستوى 113.70 بشكل أولي, أمام ثبات الدعم قد يدفع به لتشكيل ارتداد تصحيحي نحو 116.65 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 115.85 و 113.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الشرط
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