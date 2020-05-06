شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -6-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متمسكا بالمحاولات الإيجابية نظرا لتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر عند 2.2800 لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 2.3420, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي يعزز المسار التصحيحي الصاعد لنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف إضافية بدأ من 2.3700 و 2.4530 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3000 و 2.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم