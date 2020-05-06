شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار سعر البلاتين الهابط– تحليل - 6-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار البلاتين الهابط بالرغم من تشكيل مؤخرا لبضع التذبذب الجانبي نظرا لتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, نذكر بأهمية ثبات المقاومة الممتدة نحو 780.00 ليزيد ذلك من فرص استئناف الهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 710.00 و 680.00 على التوالي.

أما تعرض السعر لضغوط إيجابية قوية واندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك يؤكد تغييره للاتجاه العام وليبدأ ببناء مسار صاعد ليستهدف بشكل أولي مستوى 830.00 و 880.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة