شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الدعم-تحليل - 6-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس دعم المسار الجانبي المستقر عند 132.10 والذي يمثل بدوره مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي ليعزز بذلك إنهاء التذبذب السلبي والبدء بتجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك أولا الحاجز المستقر عند 134.60 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 136.30 خلال الفترة القادمة.

أما كسر السعر للدعم الحالي والثبات دونه فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليبدأ بتكبد الخسائر باستهدافه لمستوى 131.50 و 130.65 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 134.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم