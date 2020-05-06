شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلامس الدعم-تحليل - 6-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس دعم المسار الجانبي المستقر عند 132.10 والذي يمثل بدوره مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي ليعزز بذلك إنهاء التذبذب السلبي والبدء بتجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك أولا الحاجز المستقر عند 134.60 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 136.30 خلال الفترة القادمة.
أما كسر السعر للدعم الحالي والثبات دونه فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليبدأ بتكبد الخسائر باستهدافه لمستوى 131.50 و 130.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 134.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يلامس الدعم-تحليل - 6-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.