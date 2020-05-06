شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يبدأ بتسجيل الأهداف التصحيحية- تحليل - 6-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الغاز تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد لنلاحظ ابتعاده عن محور المتوسط المتحرك 55 والذي يمثل بدوره الدعم الأولي عند 1.982 محققا بذلك أول الأهداف التصحيحية بوصوله نحو 2.240. حاليا, وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, نتوقع تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليؤكد بذلك محاولة استئنافه للمحاولات الصاعدة ولننتظر اختباره بذلك لمقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 2.440. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.100 2.440 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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