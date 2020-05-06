شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج صكوكاً حكومية بـ26 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف البحرين المركزي، إنه تمت تغطية الإصدار رقم 177 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل، التي يصدرها نيابة عن الحكومة بقيمة 26 مليون دينار.

وأوضح المركزي في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في 7 مايو الحالي 2020 إلى 5 نوفمبر 2020، كما بلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.70% مساوياً للإصدار السابق بتاريخ 9 أبريل الماضي، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 392%.

وكانت بورصة البحرين قررت إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني، وكان قد تم تدشين سوق إدراج أذون الخزانة الحكومية ببورصة البحرين في 31 يناير 2016.