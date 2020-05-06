شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تؤكد تصنيفات البنوك السعودية وتغيّر نظرتها المستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة في تقرير أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.

وتأتي النظرة المستقبلية السلبية مدعومة إلى باحتمالية ضعف قدرة الحكومة لدعم البنوك السعودية، وينطبق ذلك أيضاً على البنك السعودي الفرنسي (BSF) الذي تحمل ودائعه على المدى البعيد نظرة مستقبلية سلبية قبل هذا الإجراء التصنيفي.

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ووضعف بيئة ظروف التشغيل التي تواجهها البنوك السعودية؛ والتحديات التي يواجهها كل من البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار (SAIB) والبنك السعودي الفرنسي (BSF) على حدة، حيث تتعلق هذا التحديات بشكل كبير بواحد أو أكثر من عوامل الملاءة المالية الخاصة بهم.

وأوضحت أن تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى سلبية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد للبنوك السعودية العشرة.

يشار إلى أن وكالة "موديز"، أكدت منذ أيام على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.