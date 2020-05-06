شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" السعودي يودع 116.3 مليون دولار بحسابات السعوديين الباحثين عن عمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أكثر من 436 مليون ريال ، في الحسابات البنكية لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2020.

وكشف الصندوق في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل، بلغ 146.215 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 128.642 مستفيداً ومستفيدة.

Advertisements

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أتاح في نهاية الشهر الماضي تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا."COVID-19".

ومؤخرا، أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.