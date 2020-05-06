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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على الوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم المساحات الخضراء الاثنين الماضي والاحتفال أمس الثلاثاء بيوم الطفل واليوم الأربعاء بيوم الدستور في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 106.37 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.57 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.21، بينما حقق الأعلى له عند 106.63.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 20.5 مليون وظيفة مقابل فقد 27 ألف وظيفة في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر نيسان/أبريل.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.53 مليون ولقي 243,540 شخص مصرعهم في 215 دولة.
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