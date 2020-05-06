شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل أمام الدولار والأنظار على توقعات المفوضية الأوروبية لفصل الربيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ مطلع الشهر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0836، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0840، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0832، بينما حقق الأعلى له عند 1.0846.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 10.0% مقابل 1.4% في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 10.0 مقابل 23.0 في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 9.2 مقابل 17.4 في آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة ولألمانيا والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 10.4 و15.9 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 27.4 و31.7 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح اتساع الانكماش إلى 11.7 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 26.4 في آذار/مارس. وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح تراجعاً 11.2% مقابل ارتفاع 0.9% في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 20.5 مليون وظيفة مقابل فقد 27 ألف وظيفة في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.53 مليون ولقي 243,540 شخص مصرعهم في 215 دولة.