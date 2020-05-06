شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثالثة على التوالي مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 24 من نيسان/أبريل وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ السادس من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا مع قرب انقضاء الإغلاق العالمي والتوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.02% لتتداول حالياً عند 769.56$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 769.36$ للأونصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.79 مقارنة بالافتتاحية عند 99.80.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 20.5 مليون وظيفة مقابل فقد 27 ألف وظيفة في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.53 مليون ولقي 243,540 شخص مصرعهم في 215 دولة.

كما تابعنا أيضا الأحد أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس التاجي ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفاء شدة تفشي الفيروس.