الاقتصاد

أونى كريديت الإيطالى يتكبد خسائر تفوق التوقعات فى الربع الأول من العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل بنك أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، اليوم الأربعاء، 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) خسائر في الربع الأول بعد شطب ديون توقعا للأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك تسجيل خسائر 1.53 مليار يورو من إيرادات 4.48 مليار يورو.

وقال البنك الذي يعمل في ألمانيا والنمسا أيضا، إن الإيرادات بلغت 4.38 مليار يورو بانخفاض ثمانية بالمئة عنها قبل عام وأضير البنك بشدة جراء انخفاض حاد في دخل أنشطة التداول في ظل اضطراب في الأسواق رغم ارتفاع الرسم.

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وتابع البنك أنه خصص 1.26 مليار يورو لصافي القروض المشطوبة خلال هذه الفترة.

كما تحمل مبلغ 1.3 مليار يورو خلال الربع الأول توطئة لاستغناء طوعي عند 5200 وظيفة بموجب اتفاق مع نقابة العمال في أبريل وفقا لخطة عمل كشف النقاب عنها في ديسمبر.

وبدأت إيطاليا يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل التي استمرت نحو شهرين والتي عصفت بالاقتصاد ما قاد السلطات لتوقع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية وإفلاس شركات.

 

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