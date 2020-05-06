شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تقطع المكالمة التليفونية بعد مرور 59 دقيقة؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما تنقطع المكالمة الهاتفية عبر المحمول، بعد مرور ساعة أو تحديدا 59 دقيقة من بدء المكالمة، وهو ما يثير تساؤل الكثيرين من مستخدمى المحمول عن سبب هذا الأمر، وبعضهم يرجع السبب إلى نوعية الجهاز المستقبل للخدمة أو شبكة المحمول أو نفاذ الرصيد، فيما يكتفى آخرين بالتأكيد إنه أمر اعتيادى يحدث عقب مرور ساعة على المكالمة.

فيما علق عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات، الدكتور خالد شريف قائلا:"أن إنقطاع المكالمات التليفونية عبر المحمول بعد مرور 59دقيقة من بدء المكالمة، يرجع للمواصفات القياسية لتشغيل الشبكات منذ بدء المحمول، حيث يتم قطاع الخدمة على افتراض عدم اغلاق المستخدم لهاتفه عقب انتهاء المكالمة و بالتالى يتم فصلها تلقائيا عقب مرور ساعة من الاتصال الهاتف".

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وكان التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن زيادة حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلي 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.