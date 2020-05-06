شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء وسط تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية التي تغيب عنها نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلات رسمية في الصين، وانخفض مؤشرات الأسهم الاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالتزامن مع استمرار تغيب نبض التداول عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي بسبب عطلات رسمية في اليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الأول والتي أوضحت ارتفاع قراءة مؤشر معدلات البطالة إلى 4.2% مقابل 4.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أظهر قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، ويأتي ذلك قبل ساعات من كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي غداُ الخميس عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الثاني الجاري.

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بخلاف ذلك، قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور الأولية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 8.2%، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة أمس الثلاثاء والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.25% ليخسر 9.76 نقطة ويصل إلى المستوى 3,902.82، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليخسر هو الأخر 5.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,854.88.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.58% ليربح 138.23 نقطة ويصل إلى المستوى 24,006.89، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.11% ليربح هو الأخر 20.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,916.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.92% ليربح 96.20 نقطة ويصل إلى المستوى 10,586.93، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.59% ليخسر 31.67 نقطة ويصل إلى المستوى 5,375.40.