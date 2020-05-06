شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 28 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6056 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6052، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6070، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6039.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الأول والتي أوضحت ارتفاع قراءة مؤشر معدلات البطالة إلى 4.2% مقابل 4.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%.

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وفي نفس السياق، فقد أظهر قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، ويأتي ذلك قبل ساعات من كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي غداُ الخميس عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الثاني الجاري.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 20.5 مليون وظيفة مقابل فقد 27 ألف وظيفة في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 3.53 مليون ولقي 243,540 شخص مصرعهم في 215 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأحد أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس التاجي ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفاء شدة تفشي الفيروس لتخزين الإمداد الطبية.