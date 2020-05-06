شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في استراليا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي الأولية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى نسبة 8.5% مقابل نسبة 8.2% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، وتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لاستقرار القراءة عند نفس النسبة السابقة.

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