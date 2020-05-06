شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في نيوزيلندا دون التوقعات خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الأول والتي أظهرت ارتفاع قراءة معدل البطالة إلى 4.2% مقابل 4.0% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.4%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% والتي عدلت من الثابات عنذ مستويات في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.2%، وأظهر قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات عند 0.5%.

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