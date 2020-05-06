شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 06-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء، عند مستوى 542 فلس منخفضا، كما نلاحظ تراجع السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 400 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 533.0 بينما مستوى المقاومة هو 558.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط