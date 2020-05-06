سامى سليمان: تشغيل 25% من طاقة الفنادق يحافظ على مكاسب قطاع السياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، أن تفعيل مبادرة تشغيل الفنادق بطاقة استيعابية 25%، من شأنها تخفيف الأعباء المالية من على كاهل أصحاب المنشآت السياحية وأيضا ومن على كاهل الدولة حتى لا تتحمل تكاليف مالية لاحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سامي سليمان لـ"الخليج 365"، إن تطبيق هذه الخطوة يحتاج إلى تضافر الجهود اللازمة من أجل ضمان الالتزام بكافة الضوابط الاحترازية اللازمة لاحتواء فرص انتشار فيروس كورونا، وذلك بالعمل على توفير المواد المطهرة عن طريق منافذ رسمية جديرة بالثقة حتى نضمن نجاح تلك التجربة، علما بأن تشغيل الفنادق جزئيا هو الحل الأمثل من أجل تقليل خسائر القطاع السياحي، والحفاظ على المكاسب التي حققها القطاع في الفترة الماضية.

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وطالب سامي سليمان، بسرعة تطبيق مبادرة الحوافز المالية التي أعلنت عنها الحكومة والخاصة بتقديم تمويلات للمنشآت السياحية للحفاظ على العمالة القائمة بالقطاع، مشيرا إلى أن وزارة السياحة تدرس حاليا السماح برحلات مزدوجة للسائحين بين شرم الشيخ ونويبع طابا لتنشيط الحركة السياحية في الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة اعتمدت عددًا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بوجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.